Giovedì 25 Maggio 2023, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 18:26

Igor Zhovkva, 42 anni, è il vice capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky. Ma chi conosce il presidente ucraino ritiene che sia qualcosa di più: un consigliere diplomatico, l’uomo di fiducia per la politica estera. Dall’inizio dell’invasione russa il suo ruolo è diventato oltremodo centrale, interviene spesso per aggiornare sugli sviluppi del conflitto e in genere le sue dichiarazioni sono rivolte ai Paesi occidentali affinché forniscano il loro sostegno a Kiev. E lo fa anche ora, in un momento cruciale dello scontro, affermando di essere fiducioso che una controffensiva anticipata contro le forze russe produrrà risultati e inizierà non appena l’Ucraina riceverà le armi necessarie dagli alleati.

Guerra Ucraina, l'app da incubo che obbliga i russi a partire per la guerra: impossibile sfuggire al ricatto

Le manovre

«Prepareremo ulteriormente la controffensiva», ha affermato oggi a Bloomberg Television, elencando le prossime consegne di artiglieria a lungo raggio, munizioni e carri armati. L’esercito russo è trincerato su un fronte di circa 1.500 chilometri nell’Ucraina orientale e meridionale, sulla linea di contatto continuano le manovre di accerchiamento di Bakhmut da parte delle forze di Kiev: la città è ancora in mano ai russi ma, come aveva preannunciato su Telegram il capo e fondatore della milizia privata russa Yevgeny Prigozhin, il gruppo Wagner ha iniziato a ritirarsi, dopo una battaglia durata quasi un anno con un elevato numero di vittime da entrambe le parti.

Il Cremlino ha intensificato un attacco missilistico su tutta l’Ucraina, la difesa aerea di Kiev ha dichiarato di aver intercettato 36 droni vaganti lanciati durante la notte, tuttavia secondo un’analisi di Bloomberg sui tempi e sulla natura del contrattacco l’Ucraina invia messaggi contrastanti. Il consigliere presidenziale di Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha dichiarato che «la controffensiva è già in corso da giorni, è una guerra intensa lungo 1.500 chilometri di confine, le azioni sono già partite». L’atteso contrattacco, ha aggiunto, non è un evento singolo che inizierà in un giorno e a un orario prefissati «con il solenne taglio di un nastro rosso», semmai è il risultato di una serie di azioni coordinate che sono già cominciate, chiarisce con un post su Twitter Podolyak. «Ci sono dozzine di azioni diverse per distruggere le forze di occupazione russe in differenti direzioni, che si sono già svolte ieri, avvengono oggi e continueranno domani. Anche l’intensiva distruzione della logistica nemica è una controffensiva», sottolinea il consigliere presidenziale.

Gli F16

Intanto l’Alto rappresentante dell’Unione europea Josep Borrell annuncia: «Sono lieto che finalmente sia iniziato l’addestramento dei piloti ucraini per gli F-16 in diversi Paesi membri dell’Ue. Servirà tempo, ma prima si fa meglio è», ha commentato a margine del Consiglio di difesa a Bruxelles. L’addestramento dei piloti, ha aggiunto, «apre la porta alla fornitura di jet. Discutiamo, all’inizio sono tutti riluttanti, ma alla fine la decisione di fornire supporto militare arriva, perché è assolutamente necessaria affinché l’Ucraina continui a difendersi. Igor Zhovkva ha confermato che la formazione inizierà presto e «non ci vorrà molto tempo». Una ventina di piloti ucraini inizierà l’addestramento per gli F-16 in Gran Bretagna, ha riferito una fonte del governo di Londra al magazine americano Foreign Policy, «sarà un addestramento di base a terra di piloti ucraini che poi saranno pronti per un addestramento più specifico per gli F16».

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov si è limitato a commentare che la fornitura di jet «non potrà cambiare in modo fondamentale la situazione sul terreno» favorendo una vittoria di Kiev, mentre l’ex presidente Dmitry Medvedev, attuale vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale, ha avvertito che più distruttive diventano le armi messe a disposizione dell’Ucraina, «più diventa probabile un’apocalisse nucleare». Il presidente Vladimir Putin, parlando a una cerimonia per la consegna di onorificenze a personale del settore pubblico, ha sintetizzato: «La Russia sta passando momenti difficili, ma ciò porterà a un forte consolidamento».

Le armi

In ogni caso le forze armate ucraine hanno «già un minimo di armi e altre attrezzature» necessarie per lanciare la controffensiva, che «inizierà presto», garantisce il capo dell’intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, in un’intervista rilasciata alla televisione giapponese Nhk. Budanov ha però rimarcato che l’offensiva potrebbe durare a lungo ed essere caratterizzata da diversi combattimenti pesanti, per questo «è necessaria una scorta significativa per continuare l’operazione». Il capo degli 007 ribadisce la determinazione di Kiev nel «cacciare la Russia dal nostro territorio» e sostiene che l’Ucraina userà «tutte le forze e i mezzi per raggiungere questo obiettivo». Nonostante le previsioni del primo ministro ungherese Viktor Orban, sottolinea Igor Zhovkva, il quale ha dichiarato che l’Ucraina non sarà in grado di sconfiggere l’esercito russo.

«Non può vincere la guerra - ha detto in un’intervista a Bloomberg il primo ministro ungherese - Guardando le cifre, guardando il fatto che la Nato non è pronta a inviare truppe è ovvio che non c’è alcuna vittoria per i poveri ucraini sul campo di battaglia». Zhovkva risponde con sarcasmo: «Probabilmente mi sono perso qualcosa, forse il primo ministro è diventato un ottimo esperto militare». Secca la replica del portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko: «Orban si sbaglia, gli stessi politici europei dicevano l’anno scorso che l’Ucraina non aveva alcuna possibilità di resistere per più di 72 ore. Si sbagliavano allora e si sbagliano adesso. A differenza dei sostenitori della resa al nemico senza resistenza, gli ucraini continueranno a combattere fino alla completa liberazione dei loro territori».