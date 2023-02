Guerra Ucraina, Kiev: «Contrattacco in primavera, liberiamo anche la Crimea». Putin: «Occidente vuole liquidare Russia»

Aggiornamenti in evidenza

Il presidente americano Joe Biden boccia il piano di pace messo a punto dalla Cina. «Se a Putin piace, come può essere un buon piano?», afferma osservando che «ci sono vantaggi solo per la Russia». Secondo il capo della Casa Bianca «l'idea che la Cina negozi l'esito di una guerra totalmente ingiusta per l'Ucraina non è razionale». Anche per Zelensky è «irrealistico».