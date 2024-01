Guerra tra Russa e Inghilterra in arrivo? Il Capo di Stato maggiore inglese avverte: «I britannici si preparino a combattere»

Venti di guerra tra Mosca e Londra. I civili britannici che fanno parte di una «generazione pre guerra» devono essere pronti a combattere una guerra contro la Russia di Vladimir Putin se sarà necessario, ha affermato il capo di Stato maggiore delle forze britanniche, Patrick Sanders, in un discorso pronunciato a Twickenham, Londra. I normali cittadini potrebbero essere costretti a rafforzare le forze militari, ha aggiunto. Il ministero della Difesa ha subito precisato che non è in programma un ritorno alla leva abolita nel 1960.

L'esempio della Svezia

Sanders tuttavia ha citato l'esempio della Svezia che, in vista della sua adesione alla Nato, ha appena reintrodotto una forma di esercizio militare.

«L'Ucraina illustra brutalmente il fatto che gli eserciti regolari iniziano le guerre e le forze militari composte da cittadini le vincono», ha sottolineato Sanders, che andrà in pensione il prossimo luglio.

Gli scenari

Le parole di Sanders seguono mesi di avvertimenti minacciosi da parte di altri membri chiave della NATO, in particolare nell'Europa continentale. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha recentemente lanciato appelli radicali a prepararsi per una guerra che riorienterebbe l’esercito tedesco dopo quasi ottant’anni trascorsi in una modalità difensiva multilateralista. Documenti recentemente trapelati al quotidiano tedesco Bild hanno rivelato che Berlino sta elaborando piani di emergenza per un massiccio assalto russo all’Europa occidentale, in particolare agli Stati baltici.

Il piano, descritto come uno “scenario di esercitazione”, prevede che la Russia organizzi una campagna di guerra ibrida contro Estonia, Lettonia e Lituania nel luglio di quest’anno, utilizzando false accuse di discriminazione contro i russofoni come pretesto per ammassare truppe ai suoi confini occidentali con i paesi dell’UE. e in Bielorussia. Secondo le previsioni di questo scenario, l’alleanza NATO dispiegherebbe essa stessa 300.000 soldati nell’Europa orientale, ma non prima dell’inizio del 2025. La guerra in Ucraina è attualmente in una fase di stallo. Con la linea del fronte relativamente statica e le forze accucciate in condizioni ghiacciate, gli attacchi con missili e droni a lungo raggio sono venuti alla ribalta, con un numero crescente di attacchi osservati in territorio russo. Kiev e i suoi alleati temono che la fornitura di armi e munizioni straniere all’esercito ucraino sia in fase di stallo, con i repubblicani al Congresso degli Stati Uniti che soffocano i fondi di cui il Pentagono ha bisogno per raggiungere i suoi obiettivi.