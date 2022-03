Guerra in Europa, l'Ue attiva la bussola strategica per difendersi (e agire): cos'è e cosa prevede

Il Consiglio europeo ha formalmente approvato lo Strategic Compass, la cosiddetta bussola strategica, «in un momento in cui siamo testimoni del ritorno della guerra in Europa». Lo rende noto un comunicato definendolo «un piano ambizioso di azione per rafforzare la sicurezza dell'Unione europea e la politica di Difesa entro il 2030». «L'ambiente di sicurezza più ostile ci richiede di fare un salto di qualità e aumentare la nostra capacità e volontà di agire, rafforzare la nostra resilienza e investire di più e meglio nelle nostre capacità di difesa».

L'Ue: minacce in aumento

«Le minacce sono in aumento e il costo dell'inazione è chiaro. La bussola strategica è una guida per l'azione. Stabilisce un percorso ambizioso per la nostra politica di sicurezza e difesa per il prossimo decennio. Ci aiuterà ad affrontare le nostre responsabilità di sicurezza, di fronte ai nostri cittadini e al resto del mondo», ha commentato l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell.

Cosa prevede lo Strategic Compass

Nel dettaglio, attraverso la bussola strategica l'Ue prevede di rafforzare la capacità di reazione in caso di crisi, con il dispiegamento rapido fino a 5.000 militari che siano in grado, tra le altre cose, di evacuare cittadini europei da zone a rischio o di portare sostegno medico, e di 200 esperti di missione. Previste poi regolari esercitazioni congiunte, che cominceranno nel 2023 con l'obiettivo di rendere operativo l'Eu Rapid Deployment Capacity nel 2025. La capacità di difesa rafforzata dell'Ue «è complementare alla Nato, che rimane il fondamento della difesa collettiva per i suoi membri», puntualizzano i ministri degli esteri e della difesa in una nota. L'accordo raggiunto oggi sarà sottoposto ai leader Ue riuniti a Bruxelles giovedì e venerdì.