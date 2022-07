Guerra tra Cina e India per il confine, Pechino usa il nuovo lanciarazzi PCL191: è in grado di colpire fino a 500km

Cresce la tensione tra Cina e India. L'esercito di Pechino ha testato un nuovo sistema di lanciarazzi ad alta quota vicino al confine con New Delhi. Nella regione sono in corso i negoziati tra le due nazioni per la Linea di controllo efficace (LAC), che segna la demarcazione tra i due Paesi.

L'arma utilizzata è il PCL191, che potrebbe essere schierato in Himalaya. Il missile ha colpito il bersaglio a diversi chilometri di distanza, in un deserto nella Cina occidentale. Non è la prima volta che l'arma viene mostrata. È già sfilata durante la festa nazionale cinese, il 1 ottobre 2019. Il PCL191 è un sistema di lanciarazzi multiplo (MRL) sviluppato dalla Repubblica popolare cinese (simile all'Himars, ora utilizzato nella guerra in Ucraina).

A preoccupare è soprattutto la gittata. Perché se finora i razzi caricati avevano la possibilità di arrivare a 350 chilometri, ora può sparare i missili balistici Fire Dragon, in grado di colpire a 500 chilometri. Risultato? Pechino può così colpire qualsiasi base militare indiana.

Su questo punto del confine tra India e Cina le ostilità sono riprese due anni fa. Nella primavera del 2020, mentre il mondo intero combatteva contro la nuova pandemia, la Cina ha rafforzato i suoi confini esterni: Hong Kong, Xinjiang e l'Himalaya. Nel febbraio 2021 l'esercito cinese e quello indiano hanno raggiunto un primo accordo. Dopo un primo disimpegno nell'agosto 2021, l'Esercito popolare di liberazione ha nuovamente bloccato l'accesso dell'esercito indiano ad alcuni punti di pattuglia. I negoziati non hanno compiuto progressi.

