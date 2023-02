Scoperte altre 7.273 isole in Giappone grazie alle nuove tecnologie: la spiegazione degli scienziati

A trentacinque anni dall'ultimo conteggio, Tokyo ha effettuato una nuova stima del numero di isole che compongono il suo arcipelago utilizzando tecnologie recenti. Risultato: il Paese del Sol Levante non raccoglierebbe 6.852 isole, come pensavamo, bensì 14.125.



Alcune classifiche mettono in testa la Norvegia, altre la vicina Svezia, ma tutto dipende da come viene fatto il conteggio. Il Giappone sembra aver deciso di «ricontare» le sue isole: la Japanese Geospatial Information Authority ha condotto uno studio sull'argomento, il primo da trent'anni, ottenendo un risultato sorprendente dato che «sono state individuate 14.125 isole. Ciò corrisponde a 7.273 isole aggiuntive rispetto all'ultimo conteggio».

«Durante l'ultima ricognizione, pubblicata nel 1987 dalla guardia costiera, dettaglia i media britannici, erano state utilizzate mappe per contare le isole – definite come masse terrestri con una circonferenza di almeno 100 metri –, che avevano dato un totale di 6.852 isole. Nello studio più recente, gli scienziati hanno utilizzato lo stesso criterio di dimensione, ma questa volta hanno contato le isole utilizzando mappe scansionate e hanno incrociato le informazioni con le precedenti fotografie aeree», spiegano gli esperti.

Questo è ciò che ha dato questo nuovo risultato, che non è ancora ufficiale, ma che dovrebbe essere annunciato dalle autorità nelle prossime settimane.

