Ghada Wali, dall'Egitto un video omaggio all'Italia: «Legati dai nostri cuori»

La talentuosa Ghada Wali, fondatrice del Wali's Studio, Art and Graphic Designer, ha voluto creare un video come messaggio solidale all'Italia, Paese che ama e in cui ha studiato. L'Ambasciata d'Egitto a Roma ha voluto diffondere questo messaggio: nel video "Legati dai nostri cuori" Wali mette in risalto le affinità culturali, artistiche, architettoniche e archeologiche dell'Italia e dell'Egitto, sottolineando come queste superino ogni confine politico. Il messaggio è anche per sottolineare che ciò che rimane in vita oltre le crisi sanitarie, sociali ed economiche siano proprio le radici di un paese formate dal patrimonio storico, culturale, archeologico, artistico, architettonico e paesaggistico e da queste bisogna ripartire.



Ecco il testo del video



Abbiamo percorso una lunga strada.

Dicono che siamo legati dal mare.

Vicini nel Mediterraneo.

Cittadini dello stesso Impero.

Amanti a prima vista.

Comici nell'esistenza.

Musicisti nel DNA.

Poeti per natura.

Siamo legati dai nostri cuori.

Avete condiviso la nostra Scienza.

Abbiamo condiviso la vostra Arte.

Le linee sono scomparse, i confini si sono dissolti.

Rendendoci solo uno.

Il nostro cibo.

I nostri gesti.

La nostra Architettura.

La nostra Arte.

Siamo legati dai nostri cuori.

Rumorosi, appassionati e fanatici per il calcio

Feluca, gonnella, limone, fattura

Sono solo alcune delle tante parole che condividiamo



Ma a chi importa -

Perché non siamo vincolati dalla lingua,

Siamo legati dai cuori.

I nostri cuori sono uno. Il nostro dolore è uno.

Cuore a Cuore siamo solidali.

Egitto e Italia - per sempre legati dal cuore.

