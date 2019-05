Professoressa aggredita da un genitore accusa un malore e muore a 56 anni

LONDRA - Un insegnante viene sgridata da un genitore e muore. Karen Doyle, 56 anni, si è sentita male ed è morta dopo che Simon Foster, padre di uno dei suoi alunni, si è presentato a scuola per aggredirla. Il papà era molto arrabbiato e ha iniziato ad inveire contro la donna che è svenuta a terra. La donna è stata portata in ospedale, come riporta Metro, e dopo due giorni dal ricovero sarebbe morta per quelle che sono state definite cause naturali, secondo la corte di York.

A primary school teacher collapsed and died after being yelled at by an angry parent. Simon Foster told frightened Karen Doyle, 56, he would ‘get her’ and ‘come to her... https://t.co/2vsn0ciOkS — Police Alerts UK (@PoliceAlertsUk) 30 aprile 2019

L'uomo l'aveva minacciata di aggredirla, aveva detto che le avrebbe distrutto la classe, causando una forte agitazione alla donna che ha avuto un malore. Il genitore ha ammess le sue colpe e dopo essere stato arrestato è stato condannato a 18 settimane di carcere per comportamenti minacciosi. Alcuni membri della scuola hanno lanciato l'allarme vedendo la donna in difficoltà. Tuttavia non sembrano esserci prove concrete che colleghino la morte dell'insegnante alla discussione con il genitore. A far scattare la reazione esagerata nell'uomo sarebbe stato un rimprovero della professoressa nei confronti di suo figlio.