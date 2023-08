Gabon, colpo di Stato dei militari. In tv annunciano annullamento elezioni. La Fernesina: «Invitiamo italiani alla prudenza»

Con un comunicato stampa letto sul canale televisivo statale Gabon 24, stamattina un gruppo di una dozzina di soldati del Gabon ha annunciato la fine del regime attualmente in vigore.

Colpo di stato in Gabon, annullata la rielezione di Ali Bongo

Cosa sta succedendo

Annullamento delle elezioni e scioglimento delle istituzioni della Repubblica: questa la decisione presa dai militari del Gabon, che stamattina hanno dato la notizia con un comunicato stampa in tv. I militari, fra i quali c'erano membri della Guardia Repubblicana (GR), la guardia pretoriana della presidenza, riconoscibili dai loro berretti verdi, così come soldati dell'esercito regolare e agenti di polizia, hanno dato l'annuncio pochi giorni dopo la rielezione di Ali Bongo Ondimba, alla guida del Paese per quattordici anni. I militari hanno aggiunto che «le frontiere sono chiuse».

La farnesina invita alla prudenza

Anche la Farnesina sta monitorando la situazione, mentre l'ambasciata italiana a Libreville resta operativa.

Lo si legge in un tweet diffuso sull'account del ministero degli Esteri italiano che invita «i connazionali alla prudenza» e spiega che «per qualsiasi emergenza o segnalazione è possibile contattare l'Unità di Crisi».