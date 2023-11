Inghilterra, denuncia choc di 60 alte funzionarie del Ministero della Difesa, abusi e clima «ostile e tossico» sulle lavoratrici

Choc in Gran Bretagna per la denuncia di ben 60 alte funzionarie e quadri dirigenti al Ministero della Difesa. Aggressioni sessuali, molestie, linguaggio volgare, abusi di potere di vario genere, umiliazioni continue. Un clima definito «ostile e tossico» portato avanti in modo complice dai colleghi maschi, quasi fosse un comportamento codificato e ammesso. La lettera firmata - che è stata inviata al Ministero della Donna dalle vittime includendo diverse testimonianze personali - è stata anticipata dal Guardian che sottolinea non solo la gravità della situazione maanche il caso abnorme, al punto da costituire un vaso di Pandora.

I resoconti inviati includono anche dichiarazioni circostanziate.

Le funzionarie hanno raccontato che erano all'ordine del giorno le «proposte ambigue», i «ripetuti palpeggiamenti». Una cultura «ostile alle donne come partner uguali e rispettate. Nel ministero la vita professionale quotidiana è resa difficile da comportamenti che sarebbero considerati tossici e inappropriati nella vita pubblica, ma che sono tollerati al Ministero della Difesa».

Una funzionaria che ricopre un incarico all'estero ha detto di essere stata «toccata ripetutamente sulla parte bassa della schiena e sulle gambe da un alto ufficiale militare» ma l'autore è rimasto impunito. Gli ufficiali in forze al ministero inoltre avrebbero compilato negli anni un «foglio di calcolo excel che valutava le donne»in base al «loro aspetto e su come pensavano che sarebbero state a letto».

Il Ministero ha replicato con una nota: «Siamo profondamente preoccupati per le denunce formulate e stiamo prendendo provvedimenti per affrontare le questioni sollevate. Nessuna donna dovrebbe sentirsi insicura in difesa e questo comportamento non sarà tollerato. Continuiamo anche a incoraggiare chiunque abbia sperimentato o assistito a questo tipo di comportamento imperdonabile, a segnalarlo immediatamente». Le testimonianze sembra siano «la punta dell'iceberg».