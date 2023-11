Venerdì 3 Novembre 2023, 17:29

La proposta commerciale è a dir poco stravagante: chi acquista un tetto nuovo per il Giorno del Ringraziamento riceverà in omaggio un tacchino – il piatto tipico della festa – e un AR-15, ovvero un fucile semiautomatico di quelli che spesso finiscono tristemente nelle cronache delle stragi. La proposta è di Roof Ez, ditta specializzata nelle coperture degli edifici con sede a Cape Coral, in Florida. Un'offerta lanciata sulla propria pagina Facebook e rimasta sotto i riflettori social giusto il tempo di sollevare una polemica senza quartiere. Che, ovviamente, la rimozione del post non è bastata ad arginare. Post che, va sottolineato, era stato condiviso più e più volte, a dimostrazione che una parte di utenti quantomeno fosse interessata all'offerta, che è stata ritirata a livello di battage pubblicitario ma è rimasta comunque in vigore per i clienti.

«Tutti hanno bisogno di un AR-15 - ha candidamente spiegato Jason Polly, presidente di Roof Ez - Ogni proprietario di casa ne ha bisogno per proteggere la propria famiglia. Tutti pensano che sia sinonimo di fucile d'assalto, ma non è così. Noi vogliamo solo promuovere la sicurezza delle armi per tutta la tua famiglia».

Le reazioni

«Perché un'azienda dovrebbe voler regalare AR-15? A coloro che stanno realizzando un nuovo tetto? Qual è lo scopo? È una cosa distruttiva che non fa altro che aumentare la cultura della violenza armata» è la presa di posizione netta di Gun Violence Florida, per bocca della presidente Patti Brigham. «L'AR-15 è la scelta degli assassini di massa», spiega ancora Brigham che punta il dito contro lo sbandierato sostegno ai valori della famiglia. «Sostieni i valori della famiglia americana aggiungendo più armi da guerra? Questo non è affatto un valore della famiglia. I valori della famiglia sono l'amore, l'accettazione e il perdono, non armare ulteriormente il pubblico con questi armi da fuoco in stile militare. È disgustoso».