Finlandia, case gratis ai senzatetto: cos'è l'Housing first e perché è l'unico paese in cui i clochard sono in calo

In Finlandia, il numero dei senzatetto è diminuito drasticamente. Il motivo: il paese applica il concetto "Housing First". I senzatetto ricevono un piccolo appartamento e consulenza, senza alcuna precondizione. Quattro clochard su 5 sono tornate così a una vita stabile. E tutto questo è più economico che accettare i senzatetto.

Nel 2008 si potevano vedere tendopoli e capanne in piedi tra gli alberi nei parchi di Helsinki. I senzatetto avevano costruito case di fortuna nel centro della capitale finlandese. Sono stati esposti a condizioni meteorologiche avverse. Dagli anni '80, i governi finlandesi hanno cercato di ridurre i senzatetto. Sono stati costruiti rifugi a breve termine. Tuttavia, i senzatetto a lungo termine erano ancora esclusi. C'erano troppo pochi rifugi di emergenza e molti senzatetto non riuscivano a trovare lavoro, senza un indirizzo di alloggio. E senza lavoro, non riuscivano a trovare un appartamento. Era un circolo vizioso. Inoltre, hanno avuto problemi a richiedere le prestazioni sociali. Ma nel 2008 il governo finlandese ha introdotto una nuova politica per i senzatetto: ha iniziato ad attuare il concetto "Housing First". Da allora il numero dei clochard è diminuito drasticamente. La Finlandia si è preposta un obiettivo: nessuno dovrebbe vivere per strada. E così è successo: è l'unico paese dell'UE in cui il numero di senzatetto è in calo.

Come funziona

Ci sono ONG come la “Y-Foundation” che forniscono alloggi a persone bisognose. Si occupano personalmente della costruzione, acquistano appartamenti sul mercato immobiliare privato e ristrutturano gli appartamenti esistenti. Gli appartamenti hanno una o due stanze. Inoltre, gli ex rifugi di emergenza sono stati convertiti in appartamenti per offrire alloggi a lungo termine. I senzatetto si trasformano in inquilini con un contratto di locazione. Devono anche pagare l'affitto e le spese di gestione. Gli assistenti sociali, che hanno uffici negli edifici residenziali, aiutano con questioni finanziarie come le domande di prestazioni sociali.

Juha Kaakinen è a capo della Y-Foundation. La ONG riceve dallo Stato prestiti scontati per l'acquisto di alloggi. Inoltre, gli assistenti sociali che si prendono cura dei senzatetto e dei futuri inquilini sono pagati dallo stato. La lotteria finlandese, invece, sostiene la ONG quando acquista appartamenti sul mercato immobiliare privato. La Y-Foundation riceve anche prestiti regolari dalle banche. La ONG in seguito utilizza il reddito da locazione per rimborsare i prestiti.



Housing first, cos'è

La politica applicata in Finlandia si chiama “HousingFirst”. Inverte gli aiuti convenzionali per i senzatetto. Più comunemente, ci si aspetta che i senzatetto cerchino un lavoro e si liberino dai loro problemi psicologici o dalle dipendenze. Solo allora vengono aiutati a trovare un alloggio. “Housing First”, d'altra parte, inverte la strada: i senzatetto ottengono un appartamento – senza alcuna precondizione. Gli assistenti sociali li aiutano con le domande di prestazioni sociali e sono disponibili per la consulenza in generale. In una situazione così nuova e sicura, è più facile per le persone colpite trovare un lavoro e prendersi cura della propria salute fisica e mentale. Il risultato è impressionante: 4 su 5 persone senza fissa dimora potranno mantenere a lungo il proprio appartamento con “Housing First” e condurre una vita più stabile.