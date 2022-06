Figlio di 18 mesi dimenticato in auto: il papà lo trova morto e si suicida per il dolore

Tragedia in Virginia, negli Stati Uniti, dove un papà si è suicidato dopo aver trovato il figlio di 18 mesi morto sul sedile posteriore della sua auto. Lo aveva lasciato nell'abitacolo che era diventato bollente sotto al sole. Il padre, il cui nome non è ancora stato identificato, è stato trovato morto martedì a Chesterfield con una ferita da arma da fuoco alla testa nel bosco dietro casa sua. Gli agenti hanno trovato anche il cadavere del bambino all'interno dell'abitazione. «Questa è una tragedia orribile», ha detto il tenente colonnello della polizia di Chesterfield, Christopher Hensley. L'ipotesi della polizia è che il padre sia andato al lavoro martedì mattina: per tre ore si sarebbe dimenticato di accompagnare il figlio all'asilo. Il piccolo è così rimasto da solo nell'auto con le temperature che hanno raggiunto i trenta gradi. Le indagini preliminari raccontano che il padre sia morto per una ferita da arma da fuoco dopo aver scoperto il corpo del figlio senza vita nell'abitacolo. La polizia di Chesterfield non ha rilasciato il nome di padre e figlio.

La tragedia

L'uomo è stato ritrovato nel bosco dietro casa intorno a mezzogiorno: la mattina la famiglia del piccolo aveva allertato la polizia spiegando che il bambino non era all'asilo. Poi, dopo alcune segnalazioni di minacce di suicidio del padre (che aveva scoperto cosa era successo), gli agenti si sono diretti subito verso la casa del padre di Aldengate Road.

«Il nostro cuore va alla famiglia e agli amici, ma dobbiamo cogliere l'opportunità di ricordare a tutti quando sia ovviamente importante controllare il proprio veicolo in queste settimane», ha continuato il colonnello. Nell'utimo anno sette bambini, compreso quest'ultimo, sono morti negli Stati Uniti dopo essere stati lasciati in un'auto bollente.