Fauda, le star della serie tv si mobilitano, l'appello di "Doron" contro Hamas: «Finiteli!»

Le star di Fauda in campo a sostegno di Israele aggredito da Hamas. Nelle ultime ore fiction e realtà si sono mischiate, a giudicare dai post che tutti i protagonisti del serial più amato sulle unità speciali israeliane nella lotta al terrorismo islamico stanno pubblicando sui social. A partire da Lior Raz, il Doron protagonista di Fauda e autore della serie.

Le star di Fauda si mobilitano

Ex agente speciale sul serio, Lior Raz sta pubblicando su Instagram video sulle stragi di queste ore e appelli a resistere contro il terrore.

Tra questi, un'intervento della candidata repubblicana Usa Nikki Haley: «Non abbiamo bisogno di aspettare un altro 11 settembre", dice la Haley. "L'America è incredibilmente distratta e incredibilmente divisa e quando l'America è distratta il mondo è meno sicuro. E guarda cosa è successo a Israele. Aspettavano che fossero distratti ed è allora che i tuoi nemici entrano in azione. L'America ha bisogno di svegliarsi». E Lior Raz chiosa: "Finiteli".

L'appello

«Ai miei fratelli e sorelle in armi che sono al fronte per proteggere tutti noi io dico: coraggio», inizia anche l'appello video di Tomer Capone, protagonista della prima serie di Fauda (era Boaz, giovane cognato di Doron, rapito e massacrato proprio da Hamas. «Molte persone mi stanno chiedendo cosa stia succedendo», dice Capone nel video, «fondamentalmente il mio Paese è sotto attacco di un gruppo di spietati terroristi chiamato Hamas». E denuncia i massacri di «bambini, donne, anziani, civili che non avevano fatto nulla». «Non scherzate con gli ebrei!», scrive furente Yaakov Zada Daniel, che in Fauda interpreta Eli, il comandante dell'unità di agenti speciali infiltrati nei territori palestinesi. Itzik Cohen è il capitano Gabi Ayub, che nella quarta serie viene rapito, torurato e tenuto lungamente in ostaggio da Hamas. «Pregando per il mio popolo, per i feriti, per gli scomparsi. E per quelli che non sono più tra noi», scrive su Instagram.