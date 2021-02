Facebook, l'annuncio dall'Australia: «Pagherà le notizie del Sidney Morning Herald»

Facebook, su precisa richiesta di un giornale, il Sidney Morning Herald, ha «vietato la condivisione gratuita o la visualizzazione degli articoli» del quotidiano su internet, cosa che ovviamente sottrare lettori al mondo dei media di qualità. Lo annuncia l'organo di informazione australiano nella sua home page. «Per il giornalismo indipendente - suggerisce uno dei columnist - andare direttamente dalla fonte (il giornale di carta), scaricare le app o iscriversi alle news letter» o ai siti-on line. Facebook, stando all'articolo, «avrebbe concordato con la Seven West Media (una delle principali società di informazione del Paese) di pagare i contenuti con notizie».

Tratttative sarebbero in corso con altri editori australiani. La giornalista Lysa Visentin, in un articolo uscito questa mattina, anticipa che il governo Morrison ha acconsentito a modificare all'ultimo minuto il suo codice di contrattazione sui media per riportare Facebook al tavolo delle trattative con le società di notizie. Il gigante dell'on-line nei giorni scorsi aveva deciso di bloccare le notizie del Sidney Morning Herald sul suo sito australiano. Il blocco è stato tolto, c'è stat una specie di "ritirata", poi la decisione di pagare all'informazione indipendente qualcosa. Le trattaive continuano e forse solo solo all'inizio.

