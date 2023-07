Chi è l'uomo dietro l'attacco al tribunale di Kiev: nel 2015 fu coinvolto nell'attentato contro il Parlamento ucraino

Una bomba nel pieno della guerra. Questa volta, però, non è avvenuta sul campo di battaglia ma bensì nelle aule del tribunale nel distretto di Shevchenkiv a Kiev. Secondo i dati preliminari, l'imputato, portato in udienza, ha fatto esplodere un ordigno esplosivo in tribunale. È morto a causa dell'esplosione. Due agenti delle forze dell'ordine sono rimasti gravemente feriti.

Guerra, due esplosioni in un tribunale a Kiev. «Uomo barricato, operazione speciale in corso». Zaporizhzhia, scambio di accuse Russia-Ucraina

Come riporta la portavoce del giudice Iryna Frolova, l'esplosione è stata effettuata da un soldato del battaglione «Sich», Ihor Humenyuk, accusato di aver fatto esplodere granate vicino alla Verkhovna Rada (il Parlamento monocamerale dell'Ucraina, ndr.) il 31 agosto 2015.

L'uomo ha circa 30 anni.

Ihor Humenyuk era un capo del ramo Kamianets-Podilskyi dell'ONG «Sokil», un'organizzazione basata sui fondamenti del «nazionalismo sociale ucraino». Humenyuk era anche un attivista di VO «Svoboda», sebbene non fosse ufficialmente un membro del partito.

Explosion in Shevchenko district #court in the #Ukrainian capital #Kiev The accused detonated 3 hand grenades in a room and took #hostages . pic.twitter.com/o8GGkXqPRk

— MBS NEWS (@Mbsnews_l) July 5, 2023