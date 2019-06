Usa, esplosioni e incendio in raffineria a Filadelfia: colonna di fumo a chilometri di distanza

Una serie di esplosioni hanno scosso le case vicine a una raffineria di Filadelfia, dove è scoppiato un gigantesco incendio. Lo riferisce la televisione americana Nbc. La colonna di fumo nero che sale dalla raffineria, la Philadelphia Energy Solutions, si vede da chilometri. Ai residenti è stato chiesto di rimanere in casa. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. La raffineria è la più grande della costa Est, con circa 1.000 dipendenti.



"Oh my gosh!" Our cameras were rolling when an explosion took place at the burning SW Philly refinery earlier this morning. WATCH: https://t.co/qMJpFv8rlH pic.twitter.com/s62zDc55oY

— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) 21 giugno 2019