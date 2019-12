Libia, Erdogan: «La Turchia manderà truppe se richieste da Tripoli, c'è il rischio di un'altra Siria»

La Turchia potrebbe inviare truppe in Libia se richieste dal governo di Tripoli guidato dal premier Fayez al-Serraj. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando del possibile invio di «un numero sufficiente» di militari nel Paese africano. «Se la Libia dovesse chiedere assistenza militare, la Turchia prenderà una decisione in merito in modo indipendente», ha detto Erdogan all'emittente Trt. «A questo proposito, non chiederemo il permesso a nessuno», ha aggiunto.

Libia, il ministro Amendola: l’Italia appoggia la conferenza di Berlino

C'è il rischio, secondo Erdogan, che la Libia si trasformi in un'altra Siria se la Russia continua a sostenere l'autoproclamato esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar. Erdogan ha spiegato che parlerà con il presidente russo Vladimir Putin della situazione in Libia prima del loro incontro previsto a Istanbul il prossimo 8 gennaio. «La Libia potrebbe diventare un'altra Siria se continua il sostegno russo a Haftar», ha sostenuto Erdogan, esprimendo l'auspicio che Putin riconsideri la sua posizione rispetto al generale libico.

Ultimo aggiornamento: 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA