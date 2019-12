Libia, il ministro Amendola: l’Italia appoggia la conferenza di Berlino

ROMA «La Germania sta organizzando una conferenza sulla Libia, che noi guardiamo di buon auspicio, perché è necessario unire tutti i paesi europei in una posizione che porti la Libia fuori dall'instabilità del conflitto». Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola, in visita a Berlino, in un incontro con la stampa all'ambasciata d'Italia. «L'unità dei paesi europei è un valore in queste ore» perché «è tempo di trovare una soluzione politica per stabilizzare un paese che da troppo tempo è in sofferenza», ha continuato il ministro. © RIPRODUZIONE RISERVATA