Si vota in Baviera, la Csu trema: il voto moderato non comanda più

È il Land più esteso della Germania (tre volte la Lombardia), il più ricco, il più cattolico, il più antico, probabilmente il più bello e, sicuramente, il più orgoglioso: la Baviera. Una popolazione di 13 milioni (seconda solo al Nord-Reno-Vestfalia) di cui 9,5 oggi chiamati alle urne, il migliore sistema educativo, e il tasso più basso di disoccupazione fra i 16 Länder (2,7%): la Baviera è l'eccezione tedesca. È uno Stato nello Stato, non a caso il suo nome è Freistaat Bayern, Libero Stato della Baviera, ciò che le ha sempre conferito uno status speciale negli equilibri della Bundesrepublik.

Il principale partito del Land, l'Unione cristiano sociale (Csu), è quasi sempre stata nel governo federale, a Bonn o a Berlino, in tandem con l'Unione cristiano democratica (Cdu) con cui forma dal 1949 un solo gruppo parlamentare al Bundestag (Cdu-Csu).

LA STORIA

Una storia di successo cui è mancato finora solo il coronamento di un cancelliere. Per 70 anni la Csu ha governato nel Land da sola con la maggioranza assoluta (salvo una volta) e consensi stratosferici. Un regime di assolutismo più o meno illuminato e un potere patriarcale con accento sul sociale. Campalinismo colorato di una certa rivalità con Berlino simbolo della detestata Prussia.

Il paese ha generato grandi figli come Dürer, Richard Strauss, Brecht, l'imperatrice Sissi, Papa Ratzinger e von Stauffenberg, l'attentatore di Hitler. Prima che tedesco, il bavarese si sente bavarese, e a questo principio si sono sempre orientati i politici nel governo federale, compreso, e soprattutto, il ministro degli interni Horst Seehofer che in un anno dall'insediamento ha scatenato due crisi di governo nella presunzione di fare gli interessi della Csu, e della sua immagine. Molte le metafore usate per lo stile di vita e il successo della Baviera, ma tutte insufficienti a spiegare cosa sia il sentimento bavarese, fatto anche di quella leggerezza cattolica in contrasto con il severo luteranesimo del Nord. Laptop und Lederhose, portatile e calzoncini di pelle, è stata a lungo una di queste ma è diventata obsoleta. Fatto è che da regione povera e agricola, la Baviera è diventata un modello industriale in tecnologia, ricerca istruzione, start-up. Una specie di Silicon Valley, o meglio Isar Valley. Bmw, Siemens, Audi, Allianz, Media Saturn, tutti global player con sede in Baviera.

Negli ultimi tempi però l'iconografia si è scollata, la narrativa è cambiata: la società è meno strutturata, più aperta e poliedrica, l'elettore più critico, la migrazione e l'integrazione l'hanno modificata e resa più eterogenea, l'egemonia Csu vacilla. Dalle urne si attende una batosta storica per i cristiano sociali. La perdita della maggioranza assoluta pare scontata. Le ricette di Seehofer e del governatore Markus Söder hanno fallito l'obbiettivo, la Baviera ha cambiato strada. La linea dura sulla migrazione imboccata nella speranza di fermare l'avanzata populista AfD non ha funzionato. Espressioni come turismo dell'asilo, anti-industria delle espulsioni, o l'obbligo del crocefisso nei luoghi pubblici proposto dal protestante Söder (bocciato pure dalla Chiesa), il Master-Plan Migration e i respingimenti dei migranti secondari non hanno funzionato. Molti elettori hanno voltato le spalle alla Csu virata a destra. Anche per la Spd è in arrivo una débâcle. L'era dei grandi partiti, è il messaggio dalla Baviera, è finita. Il panorama si frammenta, nuovi partiti, più contemporanei, li minacciano: i Verdi a sinistra e l'AfD all'estrema destra.

