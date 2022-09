Oktoberfest 2022, torna la festa della birra senza restrizioni Covid

L'Oktoberfest di Monaco di Baviera è stato inaugurato oggi, dopo lo stop di due anni di fila a causa della pandemia. Il ritorno del popolare festival avviene in un contesto di aumento dei prezzi della birra dovuto all'impennata delle materie prime che ha seguito l'invasione russa dell'Ucraina.

Come da tradizione, il sindaco di Monaco ha dato il via ai festeggiamenti spillando il primo fusto di birra e offrendo il primo boccale al capo dello Stato regionale della Baviera, Markus Söder. L'evento attira normalmente più di 5 milioni di persone, per lo più provenienti dall'estero, in particolare dall'Asia. Generalmente genera 1,2 miliardi di euro di benefici economici. La cancellazione nel 2020 è stata la prima dalla Seconda Guerra Mondiale.

