Pensionata a 90 anni non ha mai saltato un giorno di lavoro in 74 di carriera. Il suo capo: «Una madre per tutti noi»

Se per la maggior parte degli italiani la pensione è un miraggio (o un incubo), per Melba Mebane non è così. La 90enne, si concede il meritato riposo dopo 74 anni di onorata carriera: la donna ha lavorato come addetta alla vendite presso il magazzino Dillard, in Texas. Un dettaglio, però, sorprende più di tutti: Melba non ha mai saltato un giorno di lavoro.

La stakanovista Melba

Melba iniziò la sua carriera nel 1949 nel reparto cosmetici, dove è rimasta fino al pensionamento.

Le sue skill? Disponibilità verso il cliente e la capacità di ottimizzare le piccole vendite.

James Saenz, il responsabile del negozio di Dillard's a Tyler, ha descritto Melba come una persona che ha «incarnato lo spirito del negozio». Saenz ha dichiarato a Fox News : «Non è solo una commessa. È una madre. Lei ti guida. Ti dà consigli sulla vita. Lei è fantastica».

La sua dedizione al lavoro e i modi gentili hanno ispirato i colleghi, gli amici e i familiari, tra cui il figlio: «È instacambille: ricordo che non lavorava solo perché era obbligata a riposarsi quando il capo le chiedeva di prendersi un turno di riposo»

Nei suoi ultimi anni, ha modificato i suoi orari per evitare di lavorare di notte e di domenica. Dopo aver affrontato alcuni problemi di salute, Melba ha poi deciso di andare in pensione.