Quota 103, arriva il bonus: di quanto aumenta lo stipendio, come funziona, a chi spetta e come fare domanda

E' stato pubblicato in Gazzetta il Decreto che attua le previsioni contenute nella legge di bilancio 2023. Il Bonus Maroni per Quota 103 è un incentivo o agevolazione mirata a sostenere chi sceglie di lavorare, anche se avrebbe già maturato il diritto all’anticipo pensionistico. Chi ha i requisiti potrà optare per riscuotere in busta paga le trattenute contributive a proprio carico fino all’età di 67 anni.

Con l'applicazione del Bonus Maroni 2023 si dà il via libera all'incentivo per il posticipo del prepensionamento a favore dei dipendenti, pubblici e privati. Chi, avendo i requisiti stabiliti dal decreto rinuncia ad andare in pensione con «quota 103», può intascare, in aumento dello stipendio, la trattenuta contributiva operata dal datore di lavoro in busta paga.

L'incentivo disciplinato dal decreto 21 marzo 2023, è apparso in GU n. 110/2023. Il decreto stabilisce che la facoltà può essere liberamente revocata dal lavoratore sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia (cioè, di regola, 67 anni).

Stipendi insegnanti, aumenti da luglio: arretrati e bonus una tantum. Busta paga più pesante, ecco di quanto