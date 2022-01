Trump e l'assalto a Capitol Hill, «la figlia Ivanka gli chiese: 'Per favore ferma la violenza'»

«Stop alla violenza». È quanto avrebbe chiesto Ivanka Trump al padre Donald Trump per almeno due volte in occasione dell'assalto e degli scontri a Capitol Hill. La commissione parlamentare che indaga sull'assalto al Congresso ha una «testimonianza di prima mano» che durante l'attacco Ivanka Trump, figlia e consigliera dell'allora presidente Donald Trump, gli chiese «per almeno due volte 'per favore ferma la violenza'». Lo ha riferito a Abc News la deputata repubblicana Liz Cheney, vicepresidente della commissione.

<h2>«Testimonianza significativa»</h2>

Il collega dem Bennie Thompson si è invece limitato a dire che la commissione, di cui è presidente, «ha una testimonianza significativa che ci porta a credere che alla Casa Bianca fu detto di fare qualcosa».