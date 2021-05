Capitol Hill, repubblicani bloccano inchiesta sull'assalto: vittoria per l'ala pro-Trump del partito

L'assalto a Capitol Hill, una delle pagine più buie della storia degli Stati Uniti, rimarrà, per ora, senza una commissione d'inchista. I senatori repubblicani al Congresso americano hanno infatti bloccato l'istituzione di una commissione ad hoc che avrebbe dovuto far luce sui fatti del 6 gennaio scorso. Una vittoria per l'ala pro-Trump del partito. Il voto finale in Senato ha visto 54 voti contrari alla commissione e 35 a favore, con sei repubblicani che si sono uniti ai democratici nel sostenere l'inchiesta. Undici senatori non hanno partecipato al voto. La soglia per il passaggio della legge era quella di 60 voti a favore. «È una vergogna per il partito repubblicano», ha commentato intervenendo in aula il leader della maggioranza democratica in Senato Chuck Schumer, ricordando le vittime del 6 gennaio.

After January 6th Republicans have defended the insurrectionists, blamed antifa, pretended it was a peaceful protest Rep. Cheney was fired for saying Joe Biden is President This is a perilous moment—still—for our democracy The Senate will vote on the January 6th Commission — Chuck Schumer (@SenSchumer) May 26, 2021

