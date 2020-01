Soleimani, la diretta: furia anti-Usa a Teheran, migliaia in piazza. Pentagono: «Trump ha deciso i raid»

Il generale Qassem Soleimani è rimasto ucciso con altri 7 (i feriti sono almeno 12 soldati iracheni oltre a diversi civili) in un attacco con elicotteri e razzi all'aeroporto di Baghdad. Lo scalo è stato chiuso ed il traffico aereo è stato interrotto. Il generale iraniano Qassem Soleimani era una delle figure chiave della strategia iraniana in Medio Oriente. Al suo comando, le forze speciali Al Quds, braccio armato dei Pasdaran all'estero, sono diventate sempre più influenti. L'Iran ha sventato negli ultimi mesi un attentato contro Soleimani. Donald Trump ha twittato una foto della bandiera americana dopo l'attacco all'aeroporto di Baghdad.

Giro di telefonate alle principali del segretario di stato americano Mike Pompeo a tutte le principali capitali mondiali per spiegare la decisione del presidente Donald Trump di uccidere il generale Qassem Soleimani. Pompeo, dopo aver parlato con Pechino, Londra e Berlino ha chiamato anche Parigi facendo il punto della situazione col ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian, ribadendo l'interesse comune con gli alleati europei nel contrastare le azioni destabilizzanti del regime iraniano nella regione mediorientale.



Trump twitta:

Donald Trump dopo che nella notte, dopo l'uccisione di Qassem Soleimani, aveva postato una bandiera americana. «L'Iran non ha mai vinto una guerra, ma non ha mai perso un negoziato!»: lo twitta il presidente americanodopo che nella notte, dopo l'uccisione di, aveva postato una bandiera americana. Il generale Qassem Soleimani «ha ucciso o ferito gravemente migliaia di americani durante un lungo arco di tempo e stava complottando per ucciderne molti altri... ma è stato preso!»: così ha twittato Donald Trump, secondo cui Soleimani «è stato direttamente e indirettamente responsabile per la morte di milioni di persone, compreso un grande numero di manifestanti uccisi di recente nello stesso Iran». «Doveva essere fatto fuori molti anni fa!».

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 gennaio 2020

Michel, ciclo violenze deve finire. «Il ciclo di violenza, provocazioni e ritorsioni a cui abbiamo assistito in Iraq nelle ultime settimane deve finire. Un'ulteriore escalation deve essere evitata a tutti i costi». Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio europeo Charles Michel che mette in guardia dal «rischio di un riacutizzarsi generalizzato della violenza in tutta la regione e dell'ascesa di forze oscure del terrorismo che prosperano a volte di tensioni religiose e nazionaliste», in quanto l'Iraq rimane un paese molto fragile

Michel sottolinea inoltre che «troppe armi e troppe milizie stanno rallentando il processo verso un ritorno alla normale vita quotidiana dei cittadini iracheni».

Gli Stati Uniti hanno ucciso il comandante iraniano, Qassem Soleimani, su ordine di Donald Trump. L'attacco che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani punta a essere un deterrente per futuri piani di attacco iraniani. «Gli Stati Uniti continueranno ad assumere le azioni necessarie per proteggere la nostra gente e i nostri interessi ovunque nel mondo». Lo afferma il Pentagono.

Iraq, l'ambasciata Usa: «Cittadini americani via dal Paese immediatamente»

La Nato «monitora la situazione in Iraq» dopo l'uccisione del generale Qassem Soleimani in un attacco condotto dalle forze Usa. Lo ha detto un portavoce dell'Alleanza atlantica, precisando che la Nato mantiene una presenza limitata in Iraq per addestrare le forze di sicurezza del governo e l'alleanza e non è stata coinvolta nell'attacco a Soleimani. «Seguiamo da vicino la situazione nella regione e restiamo in stretto e regolare contatto con le autorità Usa», ha precisato Dylan White.



Berlino, era in liste terrore anche in Ue. «La situazione attuale non è nata oggi. C'è una storia pregressa, e ci sono state una serie di attività dell'Iran, che noi abbiamo più volte criticato come destabilizzanti. «La situazione attuale non è nata oggi. C'è una storia pregressa, e ci sono state una serie di attività dell'Iran, che noi abbiamo più volte criticato come destabilizzanti. Qassem Soleimani era segnalato anche nelle liste dell'Ue come terrorista». Lo ha detto il portavoce del ministero degli esteri tedesco, rispondendo a una domanda sull'uccisione del generale iraniano in conferenza stampa. La morte di Soleimani non è avvenuta in un'operazione della coalizione, ha anche sottolineato, e «va chiesto agli americani di spiegare questa azione». Anche la portavoce della cancelliera ha sottolineato che Berlino vede con «preoccupazione l'attività dell'Iran nella regione».

Iraq, razzi contro l'aeroporto di Baghdad: quattro morti nell'attacco



Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 3 gennaio 2020

Media, corpo riconosciuto grazie ad anello. Il corpo del generale iraniano Il corpo del generale iraniano Qassem Soleimani è stato ridotto in pezzi nel bombardamento americano della notte scorsa all'aeroporto di Baghdad ed è stato possibile riconoscerlo solo dall'anello che portava a un dito della mano sinistra. Lo riferiscono fonti irachene citate da media regionali. In rete circolano anche fotografie - di cui non è possibile verificare l'autenticità - che mostrano una mano mozzata con al dito l'anello, con una grande pietra dura di colore rosso. Decine di migliaia in piazza a Teheran. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Teheran in una manifestazione di protesta contro i «crimini» degli Usa.

Della Vedova, serve difesa Ue. «Di fronte all'azione di Trump in Iraq che ha portato all'uccisione di Qassem Soleimani, che capiremo presto quanto avventata oppure no sia da considerare, emerge tutta l'impotenza europea. L'incapacità dei singoli stati membri, che restano sovrani in materia di difesa e politica estera, di essere attori credibili e autorevoli nei teatri del medioriente e del mediterraneo, lascia la sicurezza dei cittadini europei in balia di decisioni rispetto alle quali l'Unione europea non ha voce in capitolo». Lo dichiara il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. «Altro che sovranismo: la necessità di un'unione diplomatica e di difesa comune europea è ormai una condizione imprescindibile per la rilevanza, la difesa dei valori e degli interessi dei cittadini europei», conclude. «Di fronte all'azione di Trump in Iraq che ha portato all'uccisione di Qassem Soleimani, che capiremo presto quanto avventata oppure no sia da considerare, emerge tutta l'impotenza europea. L'incapacità dei singoli stati membri, che restano sovrani in materia di difesa e politica estera, di essere attori credibili e autorevoli nei teatri del medioriente e del mediterraneo, lascia la sicurezza dei cittadini europei in balia di decisioni rispetto alle quali l'Unione europea non ha voce in capitolo». Lo dichiara il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. «Altro che sovranismo: la necessità di un'unione diplomatica e di difesa comune europea è ormai una condizione imprescindibile per la rilevanza, la difesa dei valori e degli interessi dei cittadini europei», conclude. Iraq, allerta in base coalizione. Livello di allerta estrema a Union III dopo il raid americano che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. La base militare è sede del Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve e Joint Operations Command-Iraq, la coalizione internazionale anti-Isis e il commando delle operazioni militari irachene. La base si trova nella zona interazione, tra l'ambasciata americana e quella turca. Con il livello di allerta estrema in vigore tutto il personale ha l'obbligo di indossare il giubbotto antiproiettile ed elmetto. È proibito inoltre girare da soli, usare strutture ricreative e fare qualsiasi movimento al di fuori della base. «Abbiamo incrementato la sicurezza e le misure protettive - ha detto all'ANSA il colonnello Myles Caggins, portavoce della coalizione militare - e la nostra priorità è la sicurezza del nostro personale. Siamo preoccupati per la possibilità di attacchi con razzi».

Ambasciata a Roma, atto di terrorismo. «L'atto di terrorismo internazionale degli Usa con l'assassinio premeditato del generale Soleimani, la più efficace forza nel combattere l'Isis, Al Nusra e Al Qaeda, è estremamente pericoloso e genera una escalation delle cui conseguenze Donald Trump è il solo responsabile». Lo scrive su Twitter l'ambasciata della Repubblica islamica in Italia, commentando l'uccisione in Iraq del comandante della Forza Quds, il corpo di elite dei Guardiani della Rivoluzione dell' Iran (Pasdaran).

Bernini, governo giallorosso paralizzato. «Il Medio Oriente è in fiamme, l' Iran promette vendetta contro gli USA per l'uccisione del generale Soleimani, Israele eleva il livello di allerta. La Turchia intanto sta per inviare le sue truppe in Libia dove già sono all'opera mercenari di ogni fazione. In questo scenario a tinte fosche l'Italia rischia grosso ma non ha una politica estera perché il governo giallorosso è paralizzato dalla guerra tra Di Maio, Di Battista e Paragone. Sembra una farsa, ma è una tragedia nazionale». Lo afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

Emirati, prevalga soluzione politica. Cercare una soluzione politica alle crisi in corso in Medioriente deve essere prioritario rispetto agli scontri e all'escalation. Lo ha scritto su Twitter il ministro di Stato per gli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, a proposito dell'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani in un raid aereo americano vicino all'aeroporto di Baghdad. «Alla luce degli sviluppi regionali, deve prevalere la saggezza e la razionalità. Le soluzioni politiche devono prevalere sugli scontri e l'escalation», ha scritto Gargash. «Le questioni che riguardando la regione sono complesse e si stanno accumulando. C'è una perdita di fiducia tra le parti. (Tuttavia, ndr) l'impegno razionale richiede calma e un impegno privo di emozioni», ha aggiunto.

Salvini, eliminato terrorista islamico. «Donne e uomini liberi, alla faccia dei silenzi dei pavidi dell'Italia e dell'Unione Europea, devono ringraziare Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell'Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà». Così il segretario della Lega Matteo Salvini commenta il raid americano in Iraq in cui ha perso la vita il generale iraniano Qassem Soleimani.

Iraq, tensione alle stelle dopo assalto ad ambasciata Usa

Gli Stati Uniti hanno condotto raid contro due target legati all'Iran a Baghdad . L'attacco segue le tensioni degli ultimi giorni, con ore e ore di guerriglia con diversi tentativi di penetrare il compound che ospita la sede diplomatica Usa nella capitale irachena, la cui torretta all'ingresso pricipale è stata data alle fiamme.«I nemici americani e israeliani sono responsabili per l'uccisione di Abu Mahdi al-Muhandis e Qassem Soleimani». Lo afferma Ahmed al-Assadi, il portavoce della Forze di Mobilitazione Popolare, la coalizione di milizie paramilitari sciite pro-iraniane attive in Iraq. Abu Mahdi al-Muhandis, era il numero due delle Forze di mobilitazione Popolare.

Meanwhile in the streets of #Bagdad Iraqis celebrate the death of #Soleimani. #Iran #MiddleEast #Iraq #Hezbollah pic.twitter.com/JyC4W1gY9A

— Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) January 3, 2020

La guida suprema

«Il lavoro e il cammino del generale Qassem Soleimani non si fermeranno e una dura vendetta attende i criminali, le cui mani nefaste sono insanguinate con il sangue di Soleimani e altri martiri dell'attacco della notte scorsa»: lo ha detto oggi la guida suprema iraniana Ali Khamenei riferendosi all'attacco americano a Baghdad che ha ucciso il generale iraniano.

"Gen. Qassim Soleimani, the head of Iran’s elite Quds Force, was killed in an airstrike at Baghdad’s international airport Friday, Iraqi television and three Iraqi officials said." This is a BIG deal.https://t.co/NCrJ6j4QhY — BlazeTV (@BlazeTV) January 3, 2020

Ultimo aggiornamento: 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA