Soleimani, come è stato ucciso a Baghdad il generale iraniano

Secondo le ricostruzioni iniziali, Soleimani e Mohammed Ridha, il responsabile delle public relation delle forze pro-Iran in Iraq, erano da poco atterrati all'aeroporto internazionale di Baghdad ed entrati in una delle due auto che li attendeva quando l'attacco è stato sferrato. L'attacco è seguito al lancio di tre missili all'aeroporto che non causato alcun ferito. ​Le ricostruzioni però sono quasi concordi nello spiegare che l'attacco sia stato sferrato dall'alto: con un drone oppure con un elicottero d’attacco Apaches. Così i razzi hanno centrato il mezzo in cui viaggiava Soleimani su una strada poco distante dall’aeroporto di Baghdad.

LEGGI ANCHE --> Teheran, le preghiere del venerdì dopo l'uccisione di del generale iraniano

Soleimani, rapporti sempre più tesi tra Usa e Iran

L'uccisione di Soleimani rischia di avere ripercussioni profonde nei rapporti tesi fra Washington e Teheran, in Medio Oriente ma anche negli Stati Uniti. Non è infatti chiaro se Trump abbia o meno avvertito qualcuno in Congresso dell'attacco. Se non lo avesse fatto, il rischio per il presidente è quello di aprire un nuovo fronte di scontro oltre a quello dell'impeachment e innervosire anche alcuni senatori.

Va anche detto che il corpo del generale iraniano Qassem Soleimani è stato dilaniato nel bombardamento americano della notte scorsa all'aeroporto di Baghdad ed è stato possibile riconoscerlo solo dall'anello che portava a un dito della mano sinistra. Lo riferiscono fonti irachene citate da media regionali. In rete circolano anche fotografie - di cui tuttavia non è possibile verificare l'autenticità - che mostrano una mano mozzata con al dito l'anello, con una grande pietra dura di colore rosso.



Ultimo aggiornamento: 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA