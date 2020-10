Non solo nei mari tropicali, ma i 'pirati' sono anche sul Danubio, il fiume più lungo d'Europa. L'ultimo blitz è avvenuto nei giorni scorsi, nello specchio d'acqua davanti a Smederovo, la capitale serba dell'acciaio.

Tra le 4 e le 6 del mattino del 24 ottobre una nave tedesca, la Hellfried, è stata vittima di questo genere di attacco. Le sono stati rubati, in totale, 970 litri di carburante.

Non è la prima volta che ciò accade. Secondo quanto riferiscono i media serbi fu colpita, nel febbraio scorso, anche la nave Jaguar (della stessa compagnia di navigazione della Hellfried), sempre sullo stesso tratto di fiume. In quell'occasione i 'pirati' del Danubio riuscirono a rubare 2.600 litri di carburante.

Il Danubio è lungo 2.860 km e percorre diverse nazioni europee: la sua sorgente è in Germania. Il fiume poi scorre per Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia e Ucraina. E' navigabile e fa parte della via fluviale che collega Rotterdam, in Olanda, a Sulina, in Romania.

