Daniel Noboa, chi è il nuovo presidente dell'Ecuador: il più giovane di sempre, la first lady influencer 25enne di origini italiane

L'Ecuador ha un nuovo Presidente: il 35enne Daniel Noboa, il più giovane a ricoprire la carica nella storia del Paese, ha infatti vinto al ballottaggio contro la sfidante Luisa Gonzalez, con il 52,29% dei voti contro il 47,71%.

Polonia: per gli exit poll il sovranista Pis è davanti, ma la coalizione filo-Ue ha la maggioranza. Tusk rivedica la vittoria: «Finita la stagione populista»

Noboa, esponente della destra imprenditoriale, ha promesso di dare una risposta forte alla violenza e all'insicurezza che affliggono da anni la Repubblica sudamericana, ma nei fatti potrà governare soltanto per un anno e mezzo, portando a termine la legislatura dopo le dimissioni dell'ex presidente Guillermo Lasso. Dopodiché si tornerà alle urne. Ma chi è il giovane premier ecuadoriano?

Chi è Daniel Noboa

Il neo Presidente è figlio di Alvaro Noboa, l'uomo più ricco dell'Ecuador, per cinque volte candidato senza successo alla massima carica dello Stato. La sua è una formazione imprenditoriale, ma ha alle spalle anche un'esprienza in Parlamento, anche se piuttosto breve (2021-2023).

Nel corso della campagna elettorale, Noboa è emerso proponendosi una personalità "atipica" e in qualche modo estranea all'establishment, spingendo molto sull'importanza del libero mercato all'interno del Paese.

Ha poi insitito sul probelma dell'insicurezza in Ecuador, promettendo anche di dare una risposta rapida alla carenza di posti di lavoro. Il suo mandato presidenziale, essendo una continuazione di quello interrotto da Lasso con lo scioglimento del Parlamento durerà appena 18 mesi, durrà appena fino al maggio 2025, quando si svolgeranno nuove elezioni politiche.

La first lady: chi è Lavinia Valbonesi, nutrizionista e modella

«Il mio cuore trabocca di orgoglio per te!», così Lavinia Valbonesi ha espresso il proprio amore e sostegno al marito Noboa, di 10 anni più grande di lei. La first lady ha infatti appena 25 anni ed ha svolto un ruolo chiave nella campagna digitale del neo Presidente: non per niente, il suo mestiere di nutrizionista e modella si lega saldamente con quello di influencer, che in più occasioni ha fatto tendenza tra gli utenti dei social più seguiti dagli adolescenti come TikTok.

La giovane first lady era infatti già piuttosto nota tra gli ecuadoriani, anche se per motivi estranei alla politica, grazie agli oltre 338mila follower su Instagram e più di 209mila su Tiktok.

La giovane, che ha il padre italiano, è nata nella cittadina di Chone, nell'Ecuador occidentale, ed è cresciuta nelle Isole Galapagos. Ha incontrato Noboa quando aveva 21 anni e lo ha sposato nell'agosto 2021, diventando mamma per la prima volta nel 2022.

Dopo che Noboa è entrato nel ballottaggio delle elezioni, lo scorso agosto, Valbonesi ha annunciato la sua gravidanza. Alla fine del secondo dibattito presidenziale, ha riferito di aver avuto un'emorragia, ma che è stata superata.