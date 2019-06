Cuba Gooding Jr. denunciato da una donna: «Mi ha toccato il seno». E spunta un'altra accusa

L’attore Cuba Gooding Jr., 51 anni, premio Oscar nel 1997 per il suo ruolo in Jerry Maguire, è finito sotto accusa per molestie sessuali: lo scorso weekend infatti, secondo il racconto di una donna, avrebbe avvicinato quest’ultima in un bar di Manhattan e le avrebbe toccato il seno.



Gooding Jr. respinge le accuse e si dichiara non colpevole, come ha specificato il suo avvocato Mark Heller fuori dalla stazione di polizia di New York. «Ho fiducia nel sistema, c’è una registrazione che mostra ciò che è successo», ha detto lo stesso attore al sito di gossip TMZ, che lo aveva intercettato in aeroporto a Los Angeles martedì. La legge dello Stato di New York prevede un anno di carcere per il reato di cui è accusato Gooding Jr.



UN’ALTRA DONNA I media americani però affermano come la donna che lo ha denunciato non sia l’unica vittima: ce ne sarebbe infatti un’altra che avrebbe presentato accuse contro di lui per un episodio del 2008. La vittima sarebbe stata palpeggiata in un locale sempre a Manhattan. Cuba Gooding Jr., per restare a casi giudiziari, aveva di recente interpretato OJ Simpson nella miniserie American Crime Story: dalla finzione alla realtà il passo è stato breve.

