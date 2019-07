Tragedia ai Mondiali di nuoto, crollo in discoteca alla festa della pallanuoto. Due morti e 20 feriti, tra cui un italiano

Tragedia ai Mondiali di nuoto a Gwangju: è crollata la balconata di una discoteca a durante la festa della pallanuoto, causando la morte di due persone, entrambe sudcoreane, ed il ferimento di una decina di ragazzi che si trovavano nel locale, tra cui un italiano. Tra loro, secondo quanto riporta la stampa locale, ci sono anche atleti che stanno partecipando alla competizione iridata.

Strage in discoteca, il momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca

La testimonianza choc: «Ho visto corpi accartocciati, gridavano aiuto. Io mi sono salvato»

Secondo le prime informazioni ci sarebbero due nazionali americani, un uomo e una donna. Secondo quanto riporta il Guardian, tra i feriti ci sarebbero anche due neozelandesi, un olandese e anche un italiano. In una nota la Fina, la federazione internazionale di nuoto, esprime cordoglio per le vittime e spiega che «sta monitorando la situazione e attiverà tutte le misure per garantire assistenza medica a tutte le vittime dell'incidente».

In un video che è rimbalzato sui social si vedono decine di ragazzi che provano a sollevare la balconata crollata della discoteca che si trova non molto lontano dal villaggio dove sono ospitati gli atleti.

Secondo le prime ricostruzioni la balconata del Coyote Ugly nightclub, che si trova nei pressi del villaggio che ospita gli atleti, ha ceduto perché troppo affollata. Al momento dell'incidente, alle 2.30 del mattino ora locale, nella discoteca vi erano circa 370 persone, tra le quali molti appartenenti alle diverse squadre di pallanuoto. I due sudcoreani rimasti uccisi, che avevano 38 e 27 anni, non appartenevano a squadre sportive. Sarebbero oltre 17 le persone rimaste ferite, tra le quali diversi atleti, tutti feriti in modo lieve.

