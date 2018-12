La testimonianza choc: «Ho visto corpi accartocciati, gridavano aiuto. Io mi sono salvato»

E' ancora sotto choc e racconta quanto successo la scorsa notte nella discoteca Lanterna Azzurra della strage a Corinaldo. Anche lui è uno dei ragazzi che avevano deciso di passare la serata nel locale, uno studente delle superiori. «Ho visto corpi accartocciati - racconta -, erano tutti uno sopra l'altro per terra e gridavano "aiuto". Tutti correvano fuori quando è successo il casino, i buttafuori hanno aperto le uscite del retro della discoteca. Io sono uscito dalla porta principale e ho visto che c'era una scalinata in discesa senza parapetto. Come se sottoci fosse un burrone. C'erano corpi

dappertutto, una scena veramente assurda».

Questo ragazzo si è salvato, non ha un graffio ma difficilmente riuscirà a dimenticare quelle immagini. «Io ero al concerto con la mia ragazza, ci siamo salvati - spiega -. Non ero mai stato in quel locale, ma è tutto assurdo quello che è successo, c'era tantissima gente».

C'è anche il racconto di una madre: «Abbiamo visto dei corpi stesi per terra, coperti da teli bianchi e un uomo che si aggirava, come un sonnambulo... Continuava a ripetere »mia figlia è morta...«. La donna è arrivata all'ospedale di Torrette di Ancna per assistere la figlia di 14 anni rimasta ferita durante la calca alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in cui sono morte sei persone: cinque minorenni arrivati per un concerto e una donna di 39 anni, che era lì per accompagnare il figlio o la figlia. Le vittime. Ad Ancona stanno arrivando i parenti dei feriti.

Ultimo aggiornamento: 11:21

