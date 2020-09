Covid, in Gran Bretagna record di casi: 7.143 nelle ultime 24 ore, 71 morti. Sono i dati più alti mai raggiunti

Record di nuovi contagi in Gran Bretagna. Sono 7.143 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta del bollettino più alto mai raggiunto, ma i media britannici sottolineano che nel picco dell'epidemia, fra marzo e aprile, si facevano molti meno test e il numero ufficiale dei contagiati era nettamente inferiore alla realtà. I nuovi decessi sono 71, un numero che non veniva raggiunto da mesi, riferisce la Bbc. In totale i casi confermati di coronavirus dall'inizio dell'epidemia sono 446.156 e i decessi 42.072.

Covid, in Israele il lockdown durerà più di un mese. Netanyahu: «Via gli aiuti economici a chi non rispetta le restrizioni»

Cina, un caso di peste bubbonica: contagiato un bambino. Dichiarato lo stato di emergenza

Ultimo aggiornamento: 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA