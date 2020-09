Covid in Campania, stretta anti-movida: «Feste e cerimonie a numero chiuso, massimo 20 persone a evento»

lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di 20 partecipanti

Stretta antiin. Nuove misure per il controllo dei contagi e per la gestione della movida come annunciato nei giorni scorsi dal governatore. Misure contenute nell'ordinanza 75, valida fino al 7 ottobre. L'esercizio e la fruizione delle attività connesse a cinema, teatri e spettacoli dal vivo, ristorazione e bar, wedding e cerimonie, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli; inoltre,per ciascun evento e nell'osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli;.a tutti gli esercizi commerciali (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati), dalle 22 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di tenere in funzione distributori automatici.