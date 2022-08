Corriere della droga di 81 anni arrestata in aeroporto con 5 kg di eroina in valigia

Una donna danese di 81 anni in viaggio dall'Africa al Canada è stata arrestata all'aeroporto di Varsavia con l'accusa di possesso illegale di eroina per un valore di oltre 500mila euro. È quanto riportato da funzionari polacchi venerdì scorso.

I funzionari doganali dell'aeroporto Frederic Chopin hanno deciso di controllare il bagaglio della donna dopo essere diventati sospettosi del suo itinerario e del suo comportamento a disagio. Pacchetti con 5 chilogrammi (11 libbre) di eroina sono stati scoperti sotto un falso fondo della valigia.

An 81-year-old Danish woman was detained at Warsaw airport after carrying 5 kilograms of heroin https://t.co/DgRHSLTSJ3 — Alberto Allen (@albertoallen) August 21, 2022

La donna, in viaggio dal Malawi e dal Kenya attraverso Doha e Varsavia, ha negato qualsiasi illecito e ha affermato che i familiari le avevano regalato la valigia con i regali per i parenti in Canada, secondo Aleksandra Skrzyniarz, portavoce della procura di Varsavia.

Secondo la legge polacca, rischia fino a 15 anni di carcere per possesso illegale di droga. Funzionari danesi hanno confermato che un cittadino danese è stato detenuto in Polonia e hanno affermato che il ministero "fornisce assistenza consolare".