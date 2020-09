A Madrid il virus corre molto più veloce che a Roma. Nell'ultima settimana l'incidenza dei nuovi positivi su 100mila abitanti, nella Capitale spagnola è stata quindici volte più alta rispetto a quella italiana. E nella classifica per regioni tutte le prime posizioni sono occupate da aree della Spagna: la regione di Madrid segna 269 casi ogni 100mila abitanti, seguono La Rioja (a nord della penisola) con 214, i Paese Baschi con 194 e Navarra con 164.

Un caso particolare è quello delle Isole Baleari (Ibiza, Formentera, Maiorca e Minorca): prima dell'estate erano considerate un'area a bassissima circolazione del coronavirus, tanto che quando il Regno Unito decise di chiedere la quarantena a chi tornava dalla Spagna, le Baleari provarono a ottenere un canale preferenziale visto che l'epidemia era sotto controllo, con pochissimi casi. L'arrivo dei turisti ha complicato moltissimo la situazione, tanto che a Ibiza da lunedì le autorità decideranno una serie di severe limitazioni: ad oggi le Baleari sono la quinta regione d'Europa per incidenza di nuovi casi, 146 ogni 100 mila abitanti nell'ultima settimana.

La tabella con tutte le regioni europee è stata elaborata da The Economist e per trovare un'area che non sia spagnola (il Paese di gran lunga con più alta circolazione del virus in Europa nelle ultime settimane), se non si considera il caso particolare di Andorra, bisogna scendere al decimo posto, dove compare la zona francese di Provenza-Costa Azzurra, con 106 nuovi casi positivi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni, appena prima della Catalogna. Alta la diffusione del coronavirus anche nell'Île-de-France, dunque Parigi (al quattordicesimo posto, con 86,7). Poche posizioni dopo, dunque sempre con alta circolazione, anche le aree di Bruxelles e Ginevra.



E le regioni italiane? Per trovarne una, bisogna - per fortuna - scendere parecchio nella lista, fino ad arriva alla Sardegna che, in fondo come Ibiza, paga l'arrivo di centinaia di migliaia di turisti: è al quarantanovesimo posto, con 24,6 (dunque un decimo rispetto a Madrid), ancora più giù l'Emilia-Romagna e la Campania (entrambe poco sopra i 20 casi ogni 100mila abitanti). Decine di posizioni più giù il Lazio, 17,4.

Lussemburgo, Molise, alcune regioni della Svizzera, della Germania e dell'Olanda sono invece le aree europee con meno trasmissione del virus nell'ultima settimana.

