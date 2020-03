Coronavirus, l'eremita che vive in un'isola della Sardegna e non ha paura del Covid-19

Da 30 anni vive come un eremita sull’isola di Budelli nell’arcipelago di La Maddalena. Nord est della Sardegna. Mauro Morandi, 81 anni, conosce bene l’isolamento e perciò la “quarantena nazionale” che l’Italia attraversa in questi giorni di emergenza da Covid-19 non lo spaventa affatto. E anzi nel suo fortino nel Mediterraneo, dove è l’unico abitante, il virus ha poche chance di poter approdare. Morandi, un ex insegnante, arrivò sull'isola di Budelli, al largo della costa sarda, per caso mentre tentava di navigare dall'Italia alla Polinesia, 31 anni fa. Si innamorò delle acque cristalline, delle sabbie coralline e dei bellissimi tramonti e decise di restarci per sempre. Poco dopo è subentrato al custode precedente e, all'età di 81 anni, è ancora lì, dopo essersi guadagnato la reputazione di Robinson Crusoe italiano. Anche se lui spiega che “Crusoe voleva tornare. Io voglio restare”.

Ogni notte dorme in un vecchio casolare in pietra e si sveglia al mattino circondato da una natura incontaminata. Gli piace esplorare l’isola, di cui conosce ogni anfratto, parla con gli uccelli a colazione mentre volano dentro e fuori dalla cucina. Isolato fisicamente ma sempre costantemente informato. Resta al passo con le notizie grazie al suo smartphone. "Mi annoio, quindi ammazzo il tempo scattando le foto delle spiagge, della fauna selvatica e dei paesaggi – ha spiegato all’emittente americana Cnn - e li condivido sui social media e su Instagram". "Ho molti followers." La “sua isola”, ha spiegato alla giornalista della Cnn, è come se fosse "il posto più sicuro sulla Terra”. “Sto bene, non ho paura, mi sento protetto qui. Budelli offre una difesa naturale totale. Nessun rischio. Nessuno può accedervi, nemmeno una barca può attraccare senza i permessi".

Per Morandi la principale preoccupazione durante l’emergenza Covid-19 è la salute della sua famiglia, dei suoi amici, che vivono nel nord Italia a Modena, una delle aree più colpite del Paese. "Stanno affrontando tempi difficili", spiega all’emittente americana. Per l’81enne è cambiato poco dallo scoppio del Covid-19. L’unica cosa è che adesso deve aspettare di più perché le persone gli portino cibo dalla terraferma a causa delle severe restrizioni imposte per l’emergenza. E così anche le sporadiche visite dei turisti durante l'inverno sono cessate.

Rimasto solo, trascorre la giornata ammirando il mare, inalando l'aria pura, raccogliendo legna, preparando i suoi pasti e - ovviamente - pubblicando su Instagram. Infine Morandi ha alcuni suggerimenti per le persone costrette alla solitudine a causa della pandemia. Dice che alcune settimane rinchiuse dentro non sono nulla di cui preoccuparsi, ma è invece un'opportunità per esercitarsi nella ricerca dell'anima.

