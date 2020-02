Coronavirus, mamma infetta dà alla luce bimba sana. I medici: «Entrambe in quarantena»

Una donna incinta, infettata dal nuovo Coronavirus, ha dato alla luce una bambina, nata perfettamente sana. Lo riporta l'account Twitter del China Daily, allegando le foto della piccola circondata dagli operatori sanitari muniti di tute, protezioni al volto e mascherine per evitare il rischio di contagio. «Buone notizie – riporta il tweet -: una donna incinta infettata dal nuovo Coronavirus ha dato alla luce una bambina in buona salute in un ospedale di Harbin, nella provincia di Heilongjiang, nel Nord del paese asiatico. Sia la mamma che la bimba sono in quarantena».

Good News! A pregnant woman infected with novel #coronavirus gave birth to a healthy baby girl in a hospital in Harbin, Heilongjiang province on Jan 30. After several days’ medical quarantine and observation, both the baby and her mother are in stable condition now. #China pic.twitter.com/JSrzHgsRQy — China Daily (@ChinaDaily) February 3, 2020

Na Hui, vicepresidente dell'ospedale di Harbin, ha tenuto una conferenza stampa per fornire alcuni dettagli: la donna infatti, era incinta di 38 settimane quando la sua temperatura ha toccato i 37,3 gradi centigradi. Meno di una settimana fa era stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso che avevano confermato la diagnosi di polmonite da Coronavirus, che in Cina ha già ucciso 362 persone, superando il numero dei decessi della Sars. I medici hanno eseguito un cesareo d'urgenza e nel frattempo la febbre della mamma è diminuita. Subito dopo il parto, anche la neonata è stata sottoposta alle analisi previste dal protocollo, ma i risultati resi noti domenica hanno confermato che era perfettamente sana. Tutti gli operatori sanitari che hanno participato all'intervento sono ora sono posti sotto osservazione per precauzione e resteranno in isolamento.

