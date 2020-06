Gran Bretagna, il virus è alle spalle: dal 4 luglio riaprono pub, cinema e ristoranti

Oggi Boris Johnson annuncerà la «fine del lockdown», come viene definita dalla stampa britannica la decisione di rivedere la «regola dei 2 metri», che finora aveva di fatto impedito la riapertura di molte attività. Dopo giorni di

dibattito, il governo sembra avere ormai concordato su una misura di distanziamento di un 1 metro tra le persone. Questo significa che a partire dal 4 luglio, questa la data che viene indicata dai media, potranno riaprire cinema, musei, gallerie d'arte, parrucchieri e potrà ripartire l'industria alberghiera e quella del food and beverage, con pub e ristoranti che riapriranno i battenti. Dopo la riunione di governo della mattinata, il premier dovrebbe annunciare le novità alla Camera dei Comuni, in un intervento previsto per le 13.30 (ora italiana).



Virus Londra, morti record in Europa ma ritorno in metro senza mascherine: ressa e polemiche



Ultimo aggiornamento: 13:47

