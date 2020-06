Gran Bretagna, si pensa a una settimana di quattro giorni lavorativi per affrontare la crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per affrontare la crisi economica causata dal Coronavirus e non far perdere il posto a migliaia di persone si potrebbe pensare di far lavorare di meno i cittadini. Un gruppo di parlamentari britannici di vari partiti - Labour, Scottish National Party e Green Party - hanno inviato una lettera al governo invitandolo a considerare una settimana lavorativa di quattro giorni nel Regno Unito post Covid-19. Lo scrive il quotidiano Guardian. In particolare la richiesta è di create una commissione per esplorare tale possibilità, un'opzione che è già al vaglio in Scozia nell'ambito della sua Post-Covid-19 Futures Commission. Nella lettera si sottolinea che si è fatto ricorso a meno ore di lavoro in più momenti nella storia come strumento in risposta ad una crisi economica. E' quasi scontato che una settimana con quattro giorni lavorativi comporterebbe una riduzione del reddito per gli occupati.