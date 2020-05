Coronavirus Florida, la "morte" avverte i bagnanti in spiaggia: «Pericoloso restare qui»

La morte nera in spiaggia per avvertire i bagnanti dei pericoli nella fase 2 del coronavirus. Un abito e un mantello nero, una falce in mano e il volto coperto: come in un film horror, decisamente una figura paurosa sulla torretta riservata ai bagnini sul bagnasciuga.

Così Daniel Uhlfelder, un avvocato americano, si è presentato sulle spiagge spettacolari e già piene di gente della Florida per lanciare agli abitanti del stato negli Usa il suo messaggio inquietante ma realistico: il virus covid 19 è ancora diffuso, restate a casa e non uscite. Una foto choc che ha fatto il giro del mondo.





pandemia, di andare al mare, è un grave errore, avverte l'avvocato Uhlfelder. Alla Cnn ha dichiarato: "Non abbiamo sufficienti informazioni su questo virus, non abbiamo test, dati, conoscenze adeguate. So quanto siano belle le nostre spiagge. Ma se non prendiamo misure adeguate, il virus andrà fuori controllo. E le spiagge che ho visitato venerdì erano troppo, troppo affollate". Permettere agli abitanti, ancora in piena, di andare al mare, è un grave errore, avverte l'avvocato Uhlfelder. Alla Cnn ha dichiarato: "Non abbiamo sufficienti informazioni su questo virus, non abbiamo test, dati, conoscenze adeguate. So quanto siano belle le nostre spiagge. Ma se non prendiamo misure adeguate, il virus andrà fuori controllo. E le spiagge che ho visitato venerdì erano troppo, troppo affollate".

