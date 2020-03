Coronavirus, dagli aspirapolveri hi tech ai ventilatori polmonari : dalla Dyson pronti 10mila macchinari

ir James Dyson, simpatizzante del premier Tory e storico sostenitore della Brexit, ha infatti subito aderito all'appello in stile bellico lanciato da Boris Johnson per combattere il coronavirus. E così ha deciso una riconversione lampo dagli aspirapolvere ai ventilatori per la respirazione assistita. Al lavoro ce ntinaia d'ingegneri. Il risultato finale : 10.000 ventilatori polmonari in più in arrivo, già ordinati dal governo per gli ospedali pubblici del Regno, partiti in affanno rispetto al picco atteso del virus.



A tempo di record, Dyson ha progettato e prodotto un nuovo ventilatore polmonare a cui è stato assegnato il nome di CoVent.

La richiesta di ventilatori è arrivata dopo che il Dipartimento per la salute e l’assistenza sociale del Regno Unito ha avvertito che gli 8.175 dispositivi segnalati come attualmente disponibili per i 60 milioni di persone in Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono sufficienti. Questa settimana il dipartimento ha chiarito le specifiche tecniche per il tipo di ventilatori polmonari che ritiene possano essere rapidamente prodotti e implementati in tutto il Paese.

I suoi aspirapolveri sono gioielli hi-tech, oggetto del desiderio di chiunque si occupi delle pulizie e della manutenzione di una casa. Una tecnologia sofisticata ora al servizio della sanità. SOra la Dyson, azienda britannica leader mondiale negli elettrodomestici innovativi, ha deciso un passo in più e vuole moltiplicare i pezzi "su larga scala" nel suo stabilimento inglese del Wiltshire, magari usando alcuni hangar militari serviti al tempo della Seconda Guerra Mondiale per produrre paracadute. Un modo per riscoprire "lo spirito del blitz", ossia lo sforzo nazionale che 80 anni fa animò i britannici contro l'aggressione nazista.Sir Dyson ha mandato una lettera ai propri dipendenti, chiedendo uno sforzo supplementare e spiegando che il supporto ventilatorio è fondamentale per mantenere in vita pazienti che non sono in grado di controllare autonomamente le vie respiratorie. Nel Regno Unito, ma questo vale anche per altre parti del mondo, il numero di persone contagiate è in rapida crescita e la disponibilità di ventilatori polmonari molto limitata.