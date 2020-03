Coronavirus non risparmia Amazon: dipendente contagiato a Seattle, dove lavorano in 50.000

Coronavirus, il contagio negli Stati Uniti interessa soprattutto la West Coast con nove casi ieri nello stato di Washington e una crescente sensazione di allarme. Ed ora scata letteralmente il panico nella sede di Amazon dove un dipendente è risultato positivo al test del coronavirus e messo in quarantena. Il dipendente è tornato a casa dopo essersi sentito male il 25 febbraio e da allora non è più tornato al lavoro; i colleghi con cui ha lavorato sono stati allertati dei rischi di trasmissione.

Amazon is informing employees that one of its Seattle-based workers has been diagnosed with coronavirus https://t.co/wbBD9x9O4a

— CNN (@CNN) March 4, 2020