Compra un box a 500 dollari, dentro trova 7,5 milioni in contanti

Un box milionario. Un uomo nel corso del reality tv statunitense "Affari al buio" ha comprato un(circa 440 euro) per trovare al suo interno. A rivelare la notizia è stato, star del programma trasmesso dall'emettente televisiva via cavo A&E in cui alcune persone visionano dei box abbandonati che vengono messi all'asta. Solo dopo aver vinto l'asta possono verificare se hanno fatto un buon affare o meno.Questo è quello che è successo a un acquirente, che è voluto rimanere anonimo: dopo aver visto il box all'interno ha scoperto il tesoro che conteneva. Il vincitore dell'asta però è stato contattato dal legale dei precedenti proprietari che gli ha offerto 600 mila dollari per riavere indietro il denaro trovato nel box. Pare che l'uomo abbia inizialmente declinato l'offerta per accettare in seconda battuta 1,2 milioni di dollari.Certo un bottino decisamente ricco per un box di appena 500 dollari, ma la storia si è conclusa a lieto fine per tutti, vecchi e nuovi proprietari.