Cammina in spiaggia e trova cocaina per 100 milioni: la droga era all'interno di 30 borse legate tra loro

Un uomo si è svegliato e come spesso fa si è recato in spiaggia per una camminata mattutina. Un'abitudine consolidata, una routine che questa volta è stata spezzata da una scoperta senza precedenti. Di fronte ai suoi occhi, sulla riva di Tan-y-Bwlch, in Galles, sono spuntate la bellezza di trenta borse nere legate con una corda e ricoperte da bottiglie di plastica per permetterne il galleggiamento. All'interno, una volta aperte, cocaina purissima.

Cocaina in spiaggia: la scoperta

L'uomo ha così chiamato la polizia che ha confermato come il contenuto fosse droghe di primissima qualità. Il valore? Cento milioni di sterline. Si pensa che la droga dovesse essere raccolta dai membri di una gang con sede nel Regno Unito in un punto designato nel Mare d'Irlanda, ma qualcosa deve essere andato storto a causa del maltempo così da far perdere le tracce del carico.

Le indagini

Un portavoce della polizia di Dyfed Powys ha dichiarato: «Stiamo indagando sulla scoperta di una quantità significativa di quella che si pensa sia cocaina, avvistata lungo la costa di Ceredigion questo fine settimana. Sono in corso indagini per stabilire come una quantità così insolitamente grande di droga sia arrivata sulla costa gallese, a seguito di recenti tempeste. La quantità precisa è ancora in fase di definizione e in questo momento nessuno è stato arrestato in relazione a questa faccenda. Gli ufficiali hanno ringraziato coloro che hanno trovato i pacchi e le loro azioni sensate nel segnalare immediatamente la questione»