Trovate 9,5 tonnellate di cocaina nascoste tra le banane: è il più grande sequestro mai avvenuto in Spagna

Gli agenti doganali hanno eseguito il più grande sequestro di cocaina della storia del Paese spagnolo: 9,5 tonnellate di cocaina erano nascoste in mezzo a scatole di banane provenienti dall'Ecuador. «Il carico di droga è stato trovato in un container contenente 1.080 scatole di banane», ha detto José Carlos Arobes, funzionario dell'Agenzia delle Entrate spagnola. La polizia ha trovato scatole di cocaina contrassegnate con oltre 30 diversi loghi - tra cui Chevrolet, Louis Vuitton e Tag Heuer: erano destinate a banda criminale europea che si aspettava di ricevere la scorta.



La scoperta

Il grosso quantitativo di droga è stato rinvenuto nel porto meridionale di Algeciras, in un container marittimo proveniente dall'Ecuador e nascosto in casse di banane. I sequestri fanno seguito a un'indagine su una rete criminale in Ecuador, che gli agenti hanno appreso forniva cocaina dal Sud America all'Europa. Dall'indagine è emerso che l'organizzazione operava attraverso una società di Machala, in Ecuador, coinvolta nel commercio internazionale di banane.



Attraverso questa compagnia, la rete criminale spediva container marittimi contenenti cocaina a diverse società spagnole, controllate da alcuni dei suoi membri. La Polizia ha stabilito che il gruppo aveva sviluppato una capacità logistica per spedire sino a 40 container al mese, alcuni dei quali contenevano cocaina.

Gli investigatori hanno iniziato a controllare i container spediti dalla rete, scoprendone 15 che dovevano entrare in Europa all'inizio di agosto.

La polizia spagnola ha dichiarato: «Questa operazione ha inferto un colpo senza precedenti a una delle più importanti organizzazioni criminali del mondo nel settore della distribuzione di cocaina, prendendo di mira le principali reti criminali europee».