Cocaina pubblicizzata su social e consegnata con taxi, 5 arresti a San Basilio

Blitz antidroga nel quartiere di San Basilio a Roma. Con cinque arresti è stata sgominata dai carabinieri una organizzazione che, dal 2019, spacciava ogni tipo di droga facendo promozione di vantaggiose offerte sui social. Cinquemila contatti in sei mesi con i clienti, per un giro di affari calcolato in oltre un milione e mezzo di euro l'anno; questi erano i volumi di droga e soldi che muoveva il gruppo di presunti spacciatori arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro. I militari hanno eseguito una ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone misure di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari ipotizzando il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e delegate ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che i 5 erano già operativi dal 2019, dediti allo spaccio di cocaina nella zona di San Basilio, quartiere ad elevata densità criminale. Gli investigatori ritengono di aver raccolto elementi indiziari circa la modalità di spaccio di stupefacenti che avveniva con consegna a domicilio, assimilabile a quella meglio del «food delivery», svolta attraverso l'opera di un uomo dedito a svolgere le mansioni di centralinista, il quale, raccolte le ordinazioni degli acquirenti, li guidava fino al luogo in cui avrebbe incontrato il pusher di turno. Per fidelizzare e tenere aggiornati i propri clienti, è stato accertato che era stato creato un sistema di pubblicità, attraverso i social, con orari, offerte e tariffario