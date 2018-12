Clima: supporto verso energia pulita

Il passaggio dal carbone all'energia pulita richiede «un'attenta pianificazione, supporto tecnico e investimenti per garantire protezione delle economie regionali», ma in questo percorso è «cruciale la governance multilivello», in cui «le politiche su scala nazionale devono essere coerenti con le strategie regionali e locali, per evitare ostacoli e strozzature».



LE TECNOLOGIE

Anche per questo il Comitato europeo delle Regioni (Cdr) sosterrà l'iniziativa della Piattaforma delle Regioni carbonifere in transizione e «parteciperà ai suoi lavori per promuovere lo scambio delle migliori pratiche, il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di innovazione e tecnologie tra le regioni dell'Ue». Lo ha detto il vice presidente del Cdr Markku Markkula, intervenendo alla Giornata dell'energia organizzata dal Comitato alla Cop24 sul clima a Katowice. Markkula ha espresso apprezzamento per la proposta del Parlamento europeo di destinare quasi 5 miliardi di euro del budget post-2020 per il Fondo di transizione per l'energia pulita

