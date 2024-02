Cina spaventa gli Usa: esercitazioni e addestramenti con gli alleati, così Biden si prepara alla guerra nel Pacifico

L'esercito americano corre ai ripari contro le mosse “aggressive” e “insidiose” della Cina nel Pacifico. E con addestramenti ed esercitazioni serrate con partner internazionali nella regione dell'Indo-Pacifico, sta rafforzando quello che un alto generale definisce il “più grande contrappeso”, come riporta Business Insider. Il comandante generale dell'Esercito americano del Pacifico ha dichiarato che la rete di potere terrestre nella regione è più forte che mai. La maggiore partnership è il “più grande contrappeso” agli approcci “aggressivi e insidiosi” della Cina, ha spiegato.

Soldi americani alla Russia per mantenere l'ambasciata a Mosca: ecco le aziende (collegate al Cremlino) che ricevono i fondi

La strategia

L'obiettivo è rafforzare il combattimento terrestre di fronte alle sfide provenienti dalla Cina e alla possibilità di un futuro scontro nel Pacifico.

La simbiosi

Il generale Charles A. Flynn, comandante dell’US Army Pacific, ha rimarcato su Business Insider che, nel bel mezzo dell’aumento del comportamento aggressivo da parte della Repubblica popolare cinese, ha visto una svolta più forte da parte degli alleati americani verso la collaborazione e l’addestramento con l’esercito americano. "Negli ultimi anni altri alleati nel Pacifico, come la Corea del Sud, il Giappone, la Tailandia, le Filippine e l’Australia, hanno aumentato i collegamenti delle loro forze di terra con gli Stati Uniti, consentendo a tutte le parti di imparare le une dalle altre mentre i paesi guardano ai propri eserciti per proteggere la loro terra", raccontò il generale. E' Flynn che ha spiegato come questo "stato persistente di collaborazione è il più grande contrappeso, a mio avviso, che abbiamo contro un approccio aggressivo, insidioso e, io lo definisco irresponsabile e in crescendo, che i cinesi hanno adottato per anni e anni". Per il comandante, questa forza che sta prendendo corpo "è dimostrata al meglio dagli alleati che lavorano e imparano insieme sulla terra", ottenendo quella che lui chiama una “sensazione con la punta delle dita” di tutti i diversi ambienti, paesaggi e culture della regione. Questo processo implica lavorare a stretto contatto con le forze militari con cui gli Stati Uniti hanno collaborato e affrontare la politica, così come le differenze linguistiche e culturali, ma implica anche preparare le forze a combattere in una varietà di ambienti diversi che si trovano nel Pacifico, dalla tundra artica dell'Alaska alle giungle umide e bagnate delle Hawaii. "Dobbiamo essere in grado di operare in tutti i settori ed essere un buon partner della forza congiunta - ha affermato Flynn e consentire il supporto ed essere decisivi a terra".

L'addestramento

Sebbene l’Usarpac (United States Army Pacific), il comando regionale dell'esercito degli Stati Uniti, si sia addestrato a lungo con i partner nel Pacifico, viaggiando in tutta la regione per condurre esercitazioni congiunte con altri eserciti, la portata e la forza della connessione sono aumentate negli ultimi anni. L’anno scorso, le forze statunitensi e quelle australiane hanno ospitato la decima e la più grande iterazione dell’esercitazione Talisman Saber, un addestramento su larga scala condotto ogni due anni con una serie di alleati e partner nell’area. Delle forze coinvolte in Talisman Saber lo scorso anno, quasi 10.000 soldati provenienti da 10 nazioni diverse hanno partecipato a ciò che il Dipartimento della Difesa ha definito "l'operazione centrata sulle forze di terra più completa" nella storia dell'addestramento. Al termine dell'esercitazione, il Magg. Gen. dell'Esercito Joseph A. Ryan ha affermato che, sebbene le capacità aeree e marittime svolgano un ruolo importante nella regione indo-pacifica, si tratta di una "regione congiunta e multinazionale" e "la capacità del potere terrestre di dimostrare alleanza, partenariato, cooperazione e volontà – che sono tutte componenti importanti della deterrenza – non ha eguali”.

E aggiunto: "Quando si possono avere forze di terra che lavorano insieme, resistendo nel tempo in un'esercitazione, collaborando, operando, imparando, interoperando insieme, dimostrando volontà e dimostrando il desiderio di migliorare insieme, penso che ciò invii un messaggio molto chiaro e inequivocabile ai nostri avversari: ossia, che questo è ciò che dovete affrontare se scegliete di continuare su una strada irrispettosa nei confronti delle nazioni coinvolte". Questo mese, l’US Army Pacific ha condotto la sua rotazione di addestramento del JPMRC in Alaska, dove migliaia di soldati sono addestrati a condurre la guerra nelle gelide condizioni artiche. Il Joint Pacific Multinational Readiness Center effettua anche una rotazione di addestramento alle Hawaii, dove le truppe conducono esercitazioni nella giungla. Il JPMRC è il più recente centro di addestramento al combattimento dell'esercito, e "ha lo scopo di preparare le forze per gli ambienti in cui hanno maggiori probabilità di combattere", ha affermato Flynn. Tale addestramento viene condotto anche con una serie di alleati e partner statunitensi nel Pacifico. "È un luogo molto impegnativo per le forze armate che devono prepararsi", ha detto Flynn della regione dell'Indo-Pacifico, ma ha sottolineato che "il modo migliore per comprendere realmente questa regione è essere sul campo e capire cosa sta succedendo".