Il cane spinge il padroncino sulla carrozzina per aiutarlo a muoversi: il video commovente

Una storia d’amore incondizionato, sta facendo commuovere il web (e non solo). Un cane è stato filmato mentre spinge il suo padroncino costretto su una sedia a rotelle dalla nascita. Leo, un cane di grossa razza, dal viso dolcissimo, è stato avvistato in Plaza Tapatía a Guadalajara, in Messico, sabato sera durante il festival che celebra la fondazione della città.

Ultimo aggiornamento: 18:24

«Non credevo ai miei occhi, sembrava una persona. Ho visto questo cane che spingeva la carrozzina di un ragazzo di nome Owen», racconta la persona che ha immortalato la scena. «Il giovane mi ha detto che il cane viene addestrato da suo zio, e che comunque non lo lascia mai solo». La breve clip mostra Leo che cammina sulle zampe posteriori e con quelle anteriori spinge lo schienale della sedia a rotelle. Nel filmato si vede Owen, con indosso una maglietta blu, attraversare la piazza affollatissima con il suo pilota alle spalle. Accanto alla coppia c’è un uomo più anziano con una maglietta grigia che li segue passo passo. Secondo il sito web, sabato è stata l’ultima sera del festival che ha celebrato il 477° anniversario della fondazione di Guadalajara.